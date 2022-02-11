По ее словам, количество застрахованных жителей, которые работали весь месяц, в ноябре прошлого года было 1,154 млн. – на 31 000 больше, чем годом ранее.

"После того как во время пандемии увеличилась безработица, во время второго карантина были приняты меры, направленные на сохранение рабочих мест, выплачивались субсидии находившимся в простое, помощь самозанятым, все это положительно сказалось на рынке труда", – сказала министр.

По ее данным, зарплаты работников выросли на 11,5% – средняя зарплата составила 1588 евро "на бумаге" и была на 164 евро больше, чем в 2020 году.

"Пандемия и карантин не остановили рост средних доходов в Литве, стало больше работающих жителей", – заметила Навицкене.