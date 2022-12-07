"Мы считаем, что на сегодняшний день мы были бы готовы принять около шести-восьми тысяч человек прямо сейчас, если бы они пересекли литовскую границу (...), потому что некоторые школы и другие здания, которые не используются в муниципалитетах, готовы — они приспособлены, обеспечены. Точно так же население самого Центра приема беженцев сейчас намного меньше, поэтому мы готовы", - сказала Навицкене журналистам в среду.
По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литву прибыло более 71 тысячи украинцев.
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