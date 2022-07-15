Как и до сих пор, будет предусмотрен период адаптации детей, в это время они будут получать эмоциональную помощь, знакомиться со школой, одноклассниками. В это время у ребенка могут быть только уроки литовского языка или все уроки с углубленным изучением литовского - зависит от ситуации.

Остается возможность удаленного обучения в украинских школах.

По словам министра, выбор обучения зависит от решения конкретной семьи и от того, как долго семья намерена оставаться в Литве.

Для каждого ребенка из Украины составляют индивидуальный план обучения.

Если дети и их семьи намерены оставаться в Литве меньше года, они смогут учиться удаленно на украинском языке по украинской программе. При разработке этой программы Литва сотрудничает с Министерством образования Украины.

В таких случаях Украина заботится об обучении детей, а Литва дает им возможность посещать кружки и заниматься внеклассной деятельностью.

Удаленное обучение не рекомендуется для детей 1-6 классов.

Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить в обычном порядке.

Изучение литовского языка остается обязательным для всех приезжих из Украины, которые зарегистрировались в литовских школах, включая тех, кто удаленно учится в украинских школах.

По мере возможности в школах Литвы детям из Украины дают возможность изучать украинский язык - как предмет по выбору или второй иностранный.

По действующим в Литве законам, в стране может действовать школа с украинским языком обучения.

По данным на 22 июня 2022 г., в Литве находятся больше 22 000 детей из Украины, больше 10 000 из них посещали школы в Литве.