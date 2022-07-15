aA
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что министерство передало школам и муниципалитетам рекомендации, связанные с обучением детей из Украины в следующем учебном году. Их подготовили, исходя из опыта школ.
Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

Как и до сих пор, будет предусмотрен период адаптации детей, в это время они будут получать эмоциональную помощь, знакомиться со школой, одноклассниками. В это время у ребенка могут быть только уроки литовского языка или все уроки с углубленным изучением литовского - зависит от ситуации.

Остается возможность удаленного обучения в украинских школах.

По словам министра, выбор обучения зависит от решения конкретной семьи и от того, как долго семья намерена оставаться в Литве.

Статьи по теме:
Международный эксперт: я не могу представить Путина стоящим на коленях где-нибудь на Софийской площади
Соцмин: в Литве нашли работу более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины

Для каждого ребенка из Украины составляют индивидуальный план обучения.

Если дети и их семьи намерены оставаться в Литве меньше года, они смогут учиться удаленно на украинском языке по украинской программе. При разработке этой программы Литва сотрудничает с Министерством образования Украины.

В таких случаях Украина заботится об обучении детей, а Литва дает им возможность посещать кружки и заниматься внеклассной деятельностью.

Удаленное обучение не рекомендуется для детей 1-6 классов.

Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить в обычном порядке.

Изучение литовского языка остается обязательным для всех приезжих из Украины, которые зарегистрировались в литовских школах, включая тех, кто удаленно учится в украинских школах.

По мере возможности в школах Литвы детям из Украины дают возможность изучать украинский язык - как предмет по выбору или второй иностранный.

По действующим в Литве законам, в стране может действовать школа с украинским языком обучения.

По данным на 22 июня 2022 г., в Литве находятся больше 22 000 детей из Украины, больше 10 000 из них посещали школы в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Победитель конкурсной программы фестиваля "Мы–Украина'22" – режиссер из Украины

В Русском драматическом театре Литвы состоялся...

Глава литовской компании о работниках из Украины: если они уедут, появятся проблемы на производстве

Служба занятости сообщает, что в Литве трудоустроены...

Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?

"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая...

TOP новостей

Жителям придется смириться: отопление подорожает на треть

Из-за неясной ситуации на мировом рынке газа и...

Новый радар в Вильнюсе уже "оброс" слухами: две камеры и компьютер пугают водителей

В столице около опасного пешеходного перехода - на у....

В выходные в Литве прогнозируют дожди

В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Рано...

Raimundas Lopata Petras Auštrevičius

Депутат ЕП и член Сейма Литвы призывают отклонить предложения разрешить транзит в Калининград

Реагируя на разъяснение Еврокомиссии, члены Движения...

В вильнюсском беби-боксе оставлен 2-3-дневный младенец

В вильнюсском беби-боксе, на ул. Жолино, 14 июля рано...