Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие

"Мы действительно хотели бы, чтобы как можно скорее расширялись возможности изучать другие языки. И эти цифры понемногу растут. Видим, что растет выбор немецкого, французского языков", – сказала Ю. Шюгждинене на пресс-конференции в понедельник.

При этом министр сожалеет, что число учеников, выбирающих другие языки, не растет так быстро, как хотелось бы, поскольку сейчас проще нанять учителей именно русского языка.

"Это застаревшая проблема, еще с прошлых времен было подготовлено много учителей русского языка, что было, наверное, проще и для школ, и для самоуправлений", – сказала Ю. Шюгждинене.

Министр подчеркнула, что сложнее всего второй выбираемый для изучения язык изменить в малых школах.

"Если есть такие классы, в которых учатся 5-8 учеников, то нанять учителей, которые бы обучали французскому, немецкому или другим языкам сложно. Так что сегодня выбирают самый легкий путь – тех учителей, которых больше всего", – пояснила министр.

"Но будем делать все, чтобы ситуация изменилась", – пообещала она.