Министр образования Литвы: изолировать будут только заболевших учеников или учителей

Это решение должен принять Кабинет министров.
Министр подтвердила что изоляция будет непродолжительной.
"Да, срок изоляции сократят", - сказала Шюгждинене. Изоляция будет не 14, а 10 дней.
"Изолировать предлагают только больных, а тех, у кого был контакт - будут тестировать", - рассказала министр о новом порядке.
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что изолировать будут не всех.
"Возможно, в начальной школе будут тестировать детей и изолировать только больных", – сказал он.
Delfi напоминает, что сейчас в Литве больше всего очагов коронавируса фиксируют в образовательном секторе.
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