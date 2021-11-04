"Это еще раз показывает наше лицемерие. Мне очень жаль, что бросают тень на саму общину врачей, ведь каждая ложка дегтя в целом заставляет сомневаться в людях, работающих в системе. Я не знаю, думали ли об этом те, кто участвовал в этой схеме, или это еще один пример индивидуалистического, а не холистического мышления", – сказал министр в интервью на Žinių radijаs.
По словам министра, при общих усилиях борьбы с пандемией такие действия подрывают основы государства.
"Очень жаль, что такое делают во время пандемии, ведь одно дело - кража хлеба в магазине в мирное время и совсем иное - кража хлеба их рюкзака военного на фронте, мы понимаем это, тут есть моральная и ценностная разница", – заметил Дулькис.
"Это верх иррациональности, это халатность, это пример паразитизма, это подрыв основ государства, поскольку так общинные отношения не строятся", – подчеркнул министр.
Напомним, что в Литве проводятся расследования по факту возможной подделки записей о вакцинации в системе e.sveikatа.
По данным источников, за фальсификацию данных в системе платили 100-500 евро.
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