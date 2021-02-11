"Буду честным, на сегодняшний день, судя по имеющимся на столе фактам и опубликованным в нашей сети – эти графики, к сожалению, недостаточны для реализации цели. Но это не означает, что мы не можем это сделать, если ситуация изменится, и мы начнем получать от производителей вакцин большие их количества", – заявил министр в интервью программе "Тема дня" телеканала LRT.
Он также подчеркнул, что вся инфраструктура готова к вакцинации, чтобы добиться цели прививки 70% населения до конца лета, если производители увеличат количество вакцин.
"Остался единственный вопрос, над которым сейчас работают и ведомства Евросоюза, и руководители стран, и дипломаты – как обеспечить быстрейшие поставки вакцин от производителей", – сказал он.
В Литве сейчас прививают вакцинами BionTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
По данным на среду, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 79 тыс. 713 жителей Литвы, две дозы - 50 тыс. 186 человек.
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