Министр культуры Литвы предлагает поместить русскую культуру "в карантин"

В литовском обществе решают вопрос, что делать с преподаванием русского языка в школах. Например, в Латвии с 2026 г. будет запрещено преподавание русского как второго иностранного языка. В Литве этот вопрос еще обсуждается.

Говорят и о том, как вообще относится ко всему русскому. Например, надо ли отказаться от любых проявлений русской культуры, даже классики.

В репертуарах литовских театров еще есть русские произведения, например в Вильнюсском Малом театре показывают "Дядю Ваню" А.Чехова, в Национальном театре оперы и балета - балет С.Прокофьева "Ромео и Джульетта", до Нового года показывали и "Щелкунчика". Как быть с Петром Чайковским, Федором Достоевским, Александром Пушкиным?

"Сначала мы должны услышать, что недавно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду на то, что по крайней мере на время войны, мы должны воздержаться и от показа классических произведений в Европе. Это достаточно честная позиция", – сказал Кайрис.



"Это пожелание в первую очередь направлено не на Литву. В Европе есть страны, где мы видим, что в репертуары возвращаются определенные произведения", – заметил он.

По словам министра, такие высказывания Ткаченко или других представителей Украины, как напоминание о нестабильности в мире, о том, что не надо возвращаться к тому, что является бизнесом и обычным делом.

"Но это не так, идет война, тут наша роль должна быть активной", – сказал Кайрис.

Как быть с русской культурой, по его словам, прекрасно объяснила писатель Кристина Сабаляускайте.

"Она говорила о "карантине крупных классиков", Чайковского и других. Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, жечь книги", – сказал Кайрис.

Однако министр считает, что в будущем этот вопрос утратит актуальность в Литве.

"Литва стоит на таком пути, что потребности в русской культуре снижаются. Это происходит в силу естественных причин. Конечно, из-за войны. И из-за изменений в обществе. Если говорить о смене поколений, то молодежь не владеет русским и эта культура не является в центре фокуса", – сказал он.

"Это хорошие перемены в силу естественных причин. Мы уже должны выйти из той фазы, что думаем, что делать с русской культурой, с ее знаменитыми представителями. Этот вопрос не имеет значения. Чем больше мы уделяем этому внимания, тем больше, сами того не желая, будем кормить российскую пропаганду", – прибавил министр.

Казалось бы, чем "Щелкунчик" связан с пропагандой? Кайрис подчеркивает, что связан больше, чем мы думаем.

По его словам, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о гуманитарной политике в зарубежных странах.

"В этой концепции названы все имена, которые имеют большое значение для истории культуры, там ясно названы все имена, как тот же Чайковский и т.д. Что эти творцы - та база, та опора, на которой стоит "русский мир", – заметил Кайрис.

Министр согласен с тем, что такое решение нечестное, поскольку творения некоторых русских классиков более ценное, чем та функция, которой их наделяет российская пропаганда.

"Но, понимая, что культуру используют как оружие, мы должны иметь этот иммунитет. Я верю в зрелость нашего общества и сектора культуры, на нас не нападут в метальном плане. Я говорю не об оружии, которое стреляет, а об оружии в культурном контексте", – сказал Кайрис.