Министр: конечная цель – сделать ж/д маршрут Вильнюс-Таллинн непрерывным

По его словам, министры стран Балтии обсуждают этот вопрос, но все будет зависеть от пропускной способности железной дороги и договоренности между латвийцами и эстонцами.

"Этот вопрос постоянно обсуждается, мы начали с Риги, цель – объединить Таллинн. Сейчас эти вопросы решаются не министрами, на более низком уровне. Но мы между странами Балтии, три министра, встречаемся довольно регулярно, независимо от того, куда мы едем", - сказал М. Скуодис в среду перед заседанием правительства.

"Конечная цель (маршрут до Таллинна без пересадок – ELTA) еще до "Rail Baltica". Все будет зависеть от согласия латвийцев и эстонцев и возможностей самих железных дорог выделить такой поезд, потребуется не один. Естественно, конечная цель – непрерывный маршрут и не один поезд в день", - подчеркнул он.

В конце прошлого года стартовал первый рейс поезда по маршруту Вильнюс-Рига.