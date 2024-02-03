Министр финансов: игорные компании не сделали все необходимое в деле Степукониса

"Судя по предварительным данным, сами владельцы игорных заведений, вероятно, не сделали все возможное для того, чтобы пресечь такие ситуации. Они обязаны сообщать о подозрительном происхождении денег, я не знаю, было ли это сделано", – сказала LRT Скайсте.
"Также существуют вехи ответственной игры, рекомендующие определенные действия, которые должны быть выполнены, если видишь, что игрок уже себя не контролирует. Кажется, и это не было сделано", – прибавила министр.
По словам Скайсте, когда будет получена информация ответственных ведомств о предпринятых мерах, предложим поправки к закону о регулировании игр и контролю за такими компаниями.
"Сейчас проводится системная проверка, когда появится больше информации о том, что было предпринято, какие проверки проводились, что делали игорные компании, тогда можно будет предложить разные аспекты для совершенствования, чтобы сделать систему эффективнее, для пресечения подобных ситуаций в будущем", – сказала министр.
Напомним, что согласно постановлению уполномоченного прокурора Европы, один из бывших партнеров инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис признан подозреваемым в присвоении имущества в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
По данным прокуратуры, вызвавшее широкий общественный резонанс досудебное расследование, которое ведут, организуют и контролируют работающие в Литве уполномоченные прокуроры Европейской прокуратуры, проводится по подозрению в присвоении имущества, принадлежащего фонду частного капитала BaltCap AS, в особо крупном размере – не менее 27 млн евро.
Контроль над этим досудебным расследованием был поручен Европейской прокуратуре в связи с подозрением, что предположительно преступные действия могли нанести ущерб институтам Европейского союза. Досудебное расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений.