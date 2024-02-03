Министр финансов: игорные компании не сделали все необходимое в деле Степукониса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что игорные компании не сделали, что должны были для того, чтобы пресечь игру бывшего партнера BaltCap Шарунаса Степукониса на, вероятно, присвоенные из фонда деньги.

"Судя по предварительным данным, сами владельцы игорных заведений, вероятно, не сделали все возможное для того, чтобы пресечь такие ситуации. Они обязаны сообщать о подозрительном происхождении денег, я не знаю, было ли это сделано", – сказала LRT Скайсте.

"Также существуют вехи ответственной игры, рекомендующие определенные действия, которые должны быть выполнены, если видишь, что игрок уже себя не контролирует. Кажется, и это не было сделано", – прибавила министр.

По словам Скайсте, когда будет получена информация ответственных ведомств о предпринятых мерах, предложим поправки к закону о регулировании игр и контролю за такими компаниями.

"Сейчас проводится системная проверка, когда появится больше информации о том, что было предпринято, какие проверки проводились, что делали игорные компании, тогда можно будет предложить разные аспекты для совершенствования, чтобы сделать систему эффективнее, для пресечения подобных ситуаций в будущем", – сказала министр.

Напомним, что согласно постановлению уполномоченного прокурора Европы, один из бывших партнеров инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис признан подозреваемым в присвоении имущества в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.

По данным прокуратуры, вызвавшее широкий общественный резонанс досудебное расследование, которое ведут, организуют и контролируют работающие в Литве уполномоченные прокуроры Европейской прокуратуры, проводится по подозрению в присвоении имущества, принадлежащего фонду частного капитала BaltCap AS, в особо крупном размере – не менее 27 млн евро.

Контроль над этим досудебным расследованием был поручен Европейской прокуратуре в связи с подозрением, что предположительно преступные действия могли нанести ущерб институтам Европейского союза. Досудебное расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии