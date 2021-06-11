Министр экономики Литвы: может быть, после карантина необходимость в "паспорте возможностей" отпадет

"Да, мы его создали и предложили, но я очень жду того дня, когда мы его выключим", – сказал министр.

По словам политика, может быть, "паспорт возможностей" отключат вместе с окончанием карантина.

"Он может быть выключен вместе с окончанием карантина, но окончательное решение, конечно, примет правительство", – сказала Армонайте.

Как премьер-министр Ингрида Шимоните, так и глава Минздрава Арунас Дулькис говорят, что карантин может быть завершен в июне.

По словам Армонайте, в любом случае "паспорт возможностей" останется тем средством, которое в случае необходимости можно взять на вооружение.

"Если случиться так, что опять появится какой-то штамм, о котором еще не знаем, то мы сможем использовать паспорт возможностей как инструмент управления карантином (...). Правительство в скором времени примет эти решения, мы еще должны обсудить эти вопросы, с учетом заболеваемости и того, что вакцинация протекает достаточно быстро", – сказала она.

"Паспорт возможностей" в Литве вступил в силу с 24 мая 2021 года.

Несмотря на то, что премьер и министр здравоохранения говорят об улучшении ситуации и возможном прекращении карантина, Дулькис сомневается в том, что в ближайшее время удастся отказаться от каких-то средств, сдерживающих пандемию, в их числе и "паспорт возможностей".

"Очень хотелось бы, чтобы это был последний месяц карантина. Это такой позитивный, оптимистичный план, режим ЧП, видимо, будет длиться дольше. Сможем ли мы отказаться от тестирования и от "паспорта возможностей, видимо - нет. Я прогнозирую, что документы такого типа - наши помощники - пришли к нам надолго", – сказал Дулькис во вторник в интервью на Žinių radijаs.