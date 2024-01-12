Министерство рассматривает исключения в установке акциза на газ: бизнес рад, эксперты критикуют позицию

В Литве сжиженный нефтяной газ какое-то время был более дешевой альтернативой природного газа, поскольку не облагался акцизом, а в 2022 году после повышения цен на природный газ, природный газ стал очень дорогим (был в 3 раза дороже нефтяного).
"Поэтому бизнес установил оборудование, которое могло работать на сжиженном нефтяном газе", – сказал Delfi президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.
С 1 января 2024 года на сжиженный нефтяной газ был введен акциз в размере 304 евро за тонну. По этой причине 50 л (21-килограммовый) газовый баллон подорожал на 8 евро.
Этот газ широко используется в пищевой промышленности, особенно на птичниках и в молочных хозяйствах, а также в сфере общепита. Газовые баллоны часто используют жители районов.
Когда люди увидели новые цены, поднялась волна возмущения.
Сеть заправочных станций Jozita в кассовых чеках покупателей баллонов указывает, что в подорожании виноваты правящие партии (сначала указывались только консерваторы).
Идет лишь вторая неделя Нового года, но Министерство охраны природы уже пересматривает свою позицию и намерено корректировать налоги.
"После дискуссий мы решили еще раз пересмотреть акциз и обсудить аргументы, возможно, можно будет дифференцировать акциз по группам потребителей и повышать его постепенно", – указала пресс-секретарь министра Симонаса Гентвиласа Айсте Жилинскене. Подробности предложения министерство пока не комментирует.
Ранее министерство утверждало, что акциз был введен, поскольку этого требует "зеленый курс". Гентвилас упоминал также, что с начала войны в Украине вырос импорт этого газа из России.
Минфин указал, что влияние поправок на бюджет можно будет оценить только тогда, когда они появятся.
Налоговый эксперт компании EY Ирмантас Мисюнас напомнил, что введение акцизов связано с требованиями ЕС. Он напомнил, что проект поправок появился в 2021 г.
По словам эксперта, перемены в первую очередь должны подействовать на потребителей, покупающих нефтяной газ, побудить их выбирать альтернативные варианты. Он сказал, что было принято политическое решение о переходе на более устойчивые источники энергии, оно не направлено на повышение сборов в бюджет.
Эксперт напомнил, что этот закон на стадии принятия не вызвал особых дебатов в парламенте. Мисюнас согласился с тем, что введенный тариф на самом деле большой, но все же остается меньше тарифа акциза на дизельное топливо и бензин
Собеседник считает, что постепенное повышение тарифа не было бы столь болезненным и не вызвало бы такой острой реакции, какую мы наблюдаем сейчас.
Он заметил, что нынешняя позиция министерства показывает отсутствие политической воли у правящих. "Проект обсуждали почти 1,5 года, никаких замечаний не было. Это показывает недостаток политической воли, переходный период надо было обсуждать раньше", – сказал Мисюнас.
Янулявичюс оценил позицию министерства положительно, но признал, что как власть, так и бизнес не подумали о том, что такое резкое введение акциза вызовет бурную реакцию.
По данным ЕК, выше, чем в Литве тариф акциза на этот газ только в Швеции (498 евро), Дании – 468 евро. В Нидерландах тариф составляет 345 евро, в Финляндии – 315 евро за тонну.