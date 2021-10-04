Ведомство зарегистрировало соответствующий проект выплаты.
Согласно ему, правом на одноразовую выплату будет обладать лицо, достигшее 75 лет, которое до сентября этого года не было привито ни одной дозой вакцины от COVID-19, а до 1 декабря полностью привилось.
Также выплата предлагается и людям 75-лет и старше, которые в данный момент привились и до 1 апреля привьются бустерной, то есть третьей или второй дозой в зависимости от избранной вакцины.
Средства могут выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией, отдельного заявления от пенсионеров не потребуется.
Лицо может претендовать только на одну выплату.
Этими средствами министерство хочет "поощрить лиц, достигших 75 лет и старше, поддержать уже приобретенный иммунитет от COVID-19 путем вакцинации".
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