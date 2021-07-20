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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что с 1 сентября школы планируют вернуться к контактному обучению, однако часть уроков может быть удаленной. Министерство позже уточнило, что это не распространяется на учеников начальной школы.
Rugsėjo 1-oji Lietuvoje
Rugsėjo 1-oji Lietuvoje
© Shutterstock

"Если не будет объявлен карантин, то в начальной школе не может быть удаленных уроков. В 5-8 классах 10% уроков могут быть удаленными, а в 9-12 классах таких уроков может быть 30%. Такой порядок установлен в планах.

Удаленное обучение, если нет карантина, не является обязательным, это только возможность, которой могу воспользоваться школы. Когда вводят карантин, такие требования не имеют смысла, тогда руководствуются приказами главы по операциям в рамках чрезвычайной ситуации", - сказано в пресс-релизе министерства.

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