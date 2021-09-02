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МВД и Минюст Литвы подтвердили перевод нелегалов в помещения бывшей кибартайской колонии. Осуществление проекта займет от 1 до 1,5 месяцев, сказала глава Минюста Эвелина Добровольская.
Migrantai Vydeniuose
Migrantai Vydeniuose
© Vytenis Miškinis

"Вчера МВД и Минюст утвердили план этого процесса", – сказала в интервью Žinių radijаs Добровальская.

"Мы считаем, что за месяц-полтора можем реализовать его, чтобы к зиме мигранты не остались в палатках", – прибавила она.

В здания кибартайской колонии мигрантов переведут с Руднинкайского полигона. В здании у них будет отопление, электричество, интернет, вода. Кроме того, их обеспечат питанием.

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По словам Добровольской, план переселения мигрантов состоит из трех этапов.

Сначала МВД передадут сами здания, чтобы мигранты не жили на территории исправительного дома. Затем проведут опрос работников колонии, им предложат место работы в Мариямпольской колонии или в СОГГ. На последнем этапе заключенных переведут в другие колонии.

Напомним, что из Беларуси в Литву в этом году незаконно пришли больше 4100 нелегалов. Вильнюс обвиняет минский режим н намеренной организации нелегальной миграции и называет это гибридной агрессией. Из-за сложившегося положения в Литве объявлена чрезвычайная ситуация.

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