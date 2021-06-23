"Чтобы снизить масштабы нищеты и неравенства доходов, предлагаем увеличить минимальную зарплату и минимальную почасовую оплату труда с начала следующего года. Эти цели есть в программе правительства, наблюдаются благоприятные экономические условия для этого", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Минималку предлагают увеличить до 703 евро (сейчас 642 евро), а почасовую оплату 4,3 евро (сейчас 3,93 евро).
В коллективных договорах предлагается устанавливать зарплаты выше минимальной.
На трехстороннем совете не удалось прийти к единой позиции по вопросу повышения минимальной зарплаты.
По данным Содры, в апреле 2021 г. в Литве минимальную зарплату получали 147 000 работников (20 000 из них - работники бюджетных организаций).
На повышение минималки в бюджете предусмотрено 15 млн. евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (56)
Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...
Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью (24)
Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с...
"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?
День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес"...
Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно (14)
Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран...
Не все литовские депутаты хотят отказаться от парламентской гостиницы (55)
В парламенте рассматривают проект закона, согласно...