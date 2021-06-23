"Чтобы снизить масштабы нищеты и неравенства доходов, предлагаем увеличить минимальную зарплату и минимальную почасовую оплату труда с начала следующего года. Эти цели есть в программе правительства, наблюдаются благоприятные экономические условия для этого", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Минималку предлагают увеличить до 703 евро (сейчас 642 евро), а почасовую оплату 4,3 евро (сейчас 3,93 евро).

В коллективных договорах предлагается устанавливать зарплаты выше минимальной.

На трехстороннем совете не удалось прийти к единой позиции по вопросу повышения минимальной зарплаты.

По данным Содры, в апреле 2021 г. в Литве минимальную зарплату получали 147 000 работников (20 000 из них - работники бюджетных организаций).

На повышение минималки в бюджете предусмотрено 15 млн. евро.