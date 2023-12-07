Минфин Литвы предлагает выделить 47 млн евро на социальную поддержку граждан из-за высоких цен на электричество

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sąskaita už elektrą
Sąskaita už elektrą
ФОТО: DELFI montažas
Минфин предлагает Министерству социальной защиты и труда (МСЗТ) из средств, заимствованных от имени государства, выделить почти 47 млн евро муниципальных средств на денежную социальную поддержку малоимущих жителей в связи с высокими ценами на энергоносители, говорится в зарегистрированном проекте постановления.

В конце ноября Сейм принял решение предоставить Минфину право брать займы от имени государства.

Предусматривалось, что заимствование будет возможно по Закону о денежной социальной поддержке малоимущих жителей.

Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждала, что желание предусмотреть возможность дополнительных заимствований в бюджете этого года обусловлено необходимостью средств для выплаты жителям компенсации за отопление.

Муниципалитетам было предложено занимать недостающие средства с учетом того, что неизвестен точный объем средств, который понадобится, когда у муниципалитетов закончатся средства для оказания денежной социальной поддержки нуждающимся жителям из-за высоких рыночных цен на используемое энерго- и топливное сырье для обогрева жилья или приготовления горячей воды.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии