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Многие жители Литвы удивляются ценам за электроэнергию, газ, отопление и другие коммунальные услуги. Необычный счет получил и исполнитель Мариёнас Микутавичюс. Он сказал, что понимает - вероятно, произошла ошибка, но его возмущает невозможность связаться с поставщиком услуги.
Marijonas Mikutavičius ir jo gauta sąskaita / Foto: Fotodiena, asm.archyvas
Marijonas Mikutavičius ir jo gauta sąskaita / Foto: Fotodiena, asm.archyvas

Микутавичюс рассказал о ситуации в социальной сети.

"Я видел, что люди Не у всех есть возможность освещать дома, сжигая бриллианты, картины Рубенса и получая электроэнергию по платиновым проводам. Это счет за 80 кв. м, в которых нас три месяца не было. Виват, либерализация рынка и зеленая энергетика. Наконец-то мы стали хоть немножко кардашьянами!" – писал он с юмором в фейсбуке.

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В комментариях Микутавичюс написал, что понимает - это недоразумение, но его это не утешает.

"Думаю, это ошибка, понятно. Но когда полчаса не отвечают на звонок, хочется что-то делать", – сказал он.

Пользователи сразу стали комментировать счет. Одну удивлялись, другие шутили, что сейчас точно билеты на концерты Микутавичюса подорожают.

Порталу Delfi пока связаться с Микутавичюсом не удалось, но ему дозвонились журналисты kauno.diena.lt.

Исполнитель прокомментировал ситуацию коротко и сказал, что это, вероятно, ошибка. Он также не назвал поставщика услуги.

"Не хочется пятнать имя, возможно, виной человеческий фактор", – сказал исполнитель.

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