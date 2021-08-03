aA
Коллеги агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам, в воскресенье в Шальчининкском районе при патрулировании границы на вертолете зафиксировали группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль.

В пресс-релизе МВД сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники. В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов.

В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы. Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.

Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил Delfi, что минувшей ночью в Беларусь вернули несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литва: нелегальных мигрантов возвращают в Беларусь, возможность применения силы зависит от ситуации (76)

В ночь на вторник пограничники стали выполнять...

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 185 нелегальных мигрантов (8)

За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано...

Погранслужбе Литвы разрешили разворачивать нелегальных мигрантов и направлять в Беларусь (121)

В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель...

На полигоне в Руднинкай - волнения: мигрантов разгоняли водой и газом (257)

В палаточном лагере на Руднинкайском полигоне начались...

Погранслужба Литвы предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор (23)

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...

TOP новостей

Планы на будущее: действие "паспорта возможностей" расширят, в планах и крупные торговые центры (30)

Терпение правительства Литвы на исходе. "паспорт...

"Для кого-то кризис, а для кого-то - окно возможностей ": мигрант из Украины сделал тренд реальностью в Литве и пережил два карантина (1)

"Люди, привыкайте жить в такой ситуации. Да, может быть...

Мигрантов сопровождают до самой границы Литвы: Frontex зафиксировало действия белорусских пограничников (87)

Коллеги агентства Европейского союза по безопасности...

Созывают внеочередную сессию парламента Литвы: призывают принять адекватные решения (7)

В Литве усугубляется миграционный кризис, поэтому на...

Литва: нелегальных мигрантов возвращают в Беларусь, возможность применения силы зависит от ситуации (76)

В ночь на вторник пограничники стали выполнять...