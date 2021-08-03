В пресс-релизе МВД сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники. В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов.
В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы. Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.
Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил Delfi, что минувшей ночью в Беларусь вернули несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.
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