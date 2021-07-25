Миграционный кризис: за сутки задержано 133 мигранта

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 603 мигрантов – в 32 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.
Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.
В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.
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