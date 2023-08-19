19 августа 2023 г. 10:44

МИД рекомендует проявлять осторожность во время поездок в Швецию

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
Švedija
Švedija
ФОТО: Bloomberg

Швеция повысила уровень террористической угрозы для страны из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана, поэтому Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам проявлять осторожность во время поездок в Швецию.

Полиция безопасности Säpo объявила, что оценку угрозы повысили с 3 до 4 уровня из всего пяти.

"Шведские власти призывают жителей быть бдительными. Путешественникам мы рекомендуем проявлять бдительность и следовать указаниям и рекомендациям шведских госучреждений", – пишет МИД Литвы в фейсбуке.

Руководитель полиции Шарлотта фон Эссен отметила, что причиной принятого решения стало не какое-то отдельное событие, а общая оценка ситуации с безопасностью, которая постепенно ухудшается уже длительное время.

Несколько акций с сожжением Корана способствовали тому, что исламистские террористы могут рассматривать Швецию как мишень.

В июле были штурмы шведского посольства в Багдаде, а на прошлой неделе в Бейруте в шведское посольство запустили коктейлем Молотова.

Al-Qaeda призвала проводить акции против Скандинавских стран.

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