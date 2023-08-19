МИД рекомендует проявлять осторожность во время поездок в Швецию

Полиция безопасности Säpo объявила, что оценку угрозы повысили с 3 до 4 уровня из всего пяти.

"Шведские власти призывают жителей быть бдительными. Путешественникам мы рекомендуем проявлять бдительность и следовать указаниям и рекомендациям шведских госучреждений", – пишет МИД Литвы в фейсбуке.

Руководитель полиции Шарлотта фон Эссен отметила, что причиной принятого решения стало не какое-то отдельное событие, а общая оценка ситуации с безопасностью, которая постепенно ухудшается уже длительное время.

Несколько акций с сожжением Корана способствовали тому, что исламистские террористы могут рассматривать Швецию как мишень.

В июле были штурмы шведского посольства в Багдаде, а на прошлой неделе в Бейруте в шведское посольство запустили коктейлем Молотова.