31 июля 2023 г. 16:52

МИД подтвердил: один из пропавших в Кыргызстане альпинистов – гражданин Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kirgizija
Kirgizija
ФОТО: Shutterstock

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) подтвердило, что один из четырех альпинистов, пропавших без вести на пике Победы в Кыргызстане, является гражданином Литвы.

"В посольство Литвы в Астане поступило сообщение о пропаже гражданина Литовской Республики. Посольство находится в постоянном контакте с почетным консулом Литовской Республики в Кыргызстане, с подругой пропавшего гражданина. 24 июля посольство обратилось в учреждения Кыргызстана с запросом о пропаже гражданина ЛР", — сообщила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките агентству ELTA.

На данный момент нет информации о том, живы ли альпинисты, поднимавшиеся на пик Победы.

ELTA напоминает, что о поиске четырех альпинистов в Кыргызстане сообщило в пятницу российское информационное агентство Интерфакс. Сообщается, что связь с четверкой была потеряна на высоте 6,9 тыс. метров.

Сообщается, что трое членов этой группы — россияне, четвертый — гражданин Литвы.

24 июля по спутниковой связи поступил сигнал о том, что группе нужна помощь. 24-26 июля по полученным координатам туроператор Aksai-Travel проводил поиск с вертолета, однако безуспешно. Позже к поискам присоединились спасатели МЧС.

В последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля.

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