МИД подтвердил: один из пропавших в Кыргызстане альпинистов – гражданин Литвы

"В посольство Литвы в Астане поступило сообщение о пропаже гражданина Литовской Республики. Посольство находится в постоянном контакте с почетным консулом Литовской Республики в Кыргызстане, с подругой пропавшего гражданина. 24 июля посольство обратилось в учреждения Кыргызстана с запросом о пропаже гражданина ЛР", — сообщила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките агентству ELTA.

На данный момент нет информации о том, живы ли альпинисты, поднимавшиеся на пик Победы.

ELTA напоминает, что о поиске четырех альпинистов в Кыргызстане сообщило в пятницу российское информационное агентство Интерфакс. Сообщается, что связь с четверкой была потеряна на высоте 6,9 тыс. метров.

Сообщается, что трое членов этой группы — россияне, четвертый — гражданин Литвы.