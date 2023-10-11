МИД Литвы ужесточил рекомендации по поездкам в Израиль и Палестину

Ситуация с безопасностью в стране меняется очень быстро, поэтому надо постоянно следить за информацией и оставаться бдительными. МИД настоятельно рекомендует не ездить ва определенные территории Израиля и Палестины. Сейчас особенно напряженная ситуация на границе с сектором Газа, Иерусалиме, на Западном берегу, а также на Голанских высотах на севере страны и на границе с Ливаном, в регионах Йенин, Шхем и Хеврон.

Гражданам Литвы не рекомендуют ездить в сектор Газа.

Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине, будьте бдительны, предпринимайте все меры безопасности, следите за информацией официальных ведомств, выполняйте указания местных властей, узнайте, где находится ближайшее убежище.

Многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, поэтому сообщение с этой страной ограничено.