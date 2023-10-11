МИД Литвы ужесточил рекомендации по поездкам в Израиль и Палестину

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izraelis
ФОТО: Imago / Scanpix

После вторжения террористов ХАМАС на территорию страны Израиль объявил военное положение. МИД Литвы рекомендует жителям Литвы воздержаться от поездок в Израиль (и Палестину), а тем, кто там находится предпринять меры предосторожности (оставаться дома или в гостинице, в других безопасных местах, не подходить к окнам, иметь необходимые запасы пищи).

Ситуация с безопасностью в стране меняется очень быстро, поэтому надо постоянно следить за информацией и оставаться бдительными. МИД настоятельно рекомендует не ездить ва определенные территории Израиля и Палестины. Сейчас особенно напряженная ситуация на границе с сектором Газа, Иерусалиме, на Западном берегу, а также на Голанских высотах на севере страны и на границе с Ливаном, в регионах Йенин, Шхем и Хеврон.

Гражданам Литвы не рекомендуют ездить в сектор Газа.

Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине, будьте бдительны, предпринимайте все меры безопасности, следите за информацией официальных ведомств, выполняйте указания местных властей, узнайте, где находится ближайшее убежище.

Многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, поэтому сообщение с этой страной ограничено.

Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине или все же намерены отправиться туда, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с вами можно было связаться для предоставления консульской помощи.

Если вам требуется консульская помощь, обращайтесь по телефону посольства Литвы в Израиле +972 3 6958 685 или пишите на эл. почту amb.il@urm.lt, consul.il@urm.lt.

Напомним, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью по номеру +370 5 236 2444 круглосуточно или по эл. почте pilieciai@urm.lt.

МИД также рекомендует прислать приложение "Путешествуй безопасно" (Keliauk saugiai) и получать всю актуальную информацию МИДа в случае кризисных ситуаций в разных странах. iOS: https://goo.gl/dOxeli; Android: https://goo.gl/rPwrfx; Общая ссылка: http://onelink.to/epmjp5.

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