МИД Литвы ужесточил рекомендации по поездкам в Израиль и Палестину

Ситуация с безопасностью в стране меняется очень быстро, поэтому надо постоянно следить за информацией и оставаться бдительными. МИД настоятельно рекомендует не ездить ва определенные территории Израиля и Палестины. Сейчас особенно напряженная ситуация на границе с сектором Газа, Иерусалиме, на Западном берегу, а также на Голанских высотах на севере страны и на границе с Ливаном, в регионах Йенин, Шхем и Хеврон.
Гражданам Литвы не рекомендуют ездить в сектор Газа.
Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине, будьте бдительны, предпринимайте все меры безопасности, следите за информацией официальных ведомств, выполняйте указания местных властей, узнайте, где находится ближайшее убежище.
Многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, поэтому сообщение с этой страной ограничено.
Если вы сейчас находитесь в Израиле или в Палестине или все же намерены отправиться туда, просьба немедленно зарегистрироваться здесь https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с вами можно было связаться для предоставления консульской помощи.
Если вам требуется консульская помощь, обращайтесь по телефону посольства Литвы в Израиле +972 3 6958 685 или пишите на эл. почту amb.il@urm.lt, consul.il@urm.lt.
Напомним, что граждане Литвы могут обращаться за консульской помощью по номеру +370 5 236 2444 круглосуточно или по эл. почте pilieciai@urm.lt.
МИД также рекомендует прислать приложение "Путешествуй безопасно" (Keliauk saugiai) и получать всю актуальную информацию МИДа в случае кризисных ситуаций в разных странах. iOS: https://goo.gl/dOxeli; Android: https://goo.gl/rPwrfx; Общая ссылка: http://onelink.to/epmjp5.