Международная организация по миграции выделит находящимся в Литве украинцам 80 тысяч евро

Как сообщило во вторник отделение этой организации ООН в Вильнюсе, выплаты уже произведены наиболее уязвимым беженцам войны - матерям-одиночкам, пожилым людям, беременным женщинам. Пособие на одного украинца составляет 147 евро, дополнительно на каждого члена семьи дается по 73,5 евро.
По данным организации, первые выплаты уже поступили украинцам, проживающим в Друскининкай и Вильнюсе.
Денежную поддержку могут получить граждане Украины или третьих стран, покинувшие Украину после 24 февраля.
С начала войны в Украине в Литву прибыло почти 70 тысяч человек.
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