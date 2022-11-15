aA
Вильнюсский офис Международной организации по миграции (МОМ) произведет единовременные выплаты на сумму почти 80 тыс. евро украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве.
Международная организация по миграции выделит находящимся в Литве украинцам 80 тысяч евро
© Zuma Press / Scanpix

Как сообщило во вторник отделение этой организации ООН в Вильнюсе, выплаты уже произведены наиболее уязвимым беженцам войны - матерям-одиночкам, пожилым людям, беременным женщинам. Пособие на одного украинца составляет 147 евро, дополнительно на каждого члена семьи дается по 73,5 евро.

По данным организации, первые выплаты уже поступили украинцам, проживающим в Друскининкай и Вильнюсе.

Денежную поддержку могут получить граждане Украины или третьих стран, покинувшие Украину после 24 февраля.

С начала войны в Украине в Литву прибыло почти 70 тысяч человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Департамент миграции: в Литве зарегистрировано 70 000 военных беженцев из Украины

Количество военных беженцев из Украины,...

С началом зимы в Европу хлынет еще одна миллионная волна беженцев: первые признаки уже видны в Литве

По мере приближения зимы в Литву может приехать в пять...

TOP новостей

Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве

В этом году граждане России приобрели в Литве 699...

В Сейме - предложение запретить россиянам и белорусам в Литве владеть оружием

Председатель Комитета Сейма по национальной...

Глава МИД Литвы: говорить о мирных переговорах в Украине рано

Переговоры о мире в Украине могут проходить только на...

Синоптики уточнили, когда увидим первый снег

Во вторник антициклон покинет Литву , уступая место...

Мероприятие по зажжению огней на елке в Каунасе будет дороже самой елки

В конце прошлой недели администрация Каунасского...