Мероприятия ближайших дней: Вильнюс, Каунас, Паланга, Тракай, Висагинас

11 февраля в 16.00 ч. Культурный центр Новой Вильни (на ул. Геровес, 1) приглашает на празднование Масленицы . В программе концерты, веселье и угощения, а также огненное шоу и традиционные ритуалы встречи весны. А тем, кто придет в костюме ряженного, организаторы обещают специальное угощение.

В фестивале примут участие: вся литовская элита крафтового пива, основные импортеры крафтового пива в Литву и, конечно, гости фестиваля — пивоварни из других стран.

Это единственный независимый фестиваль крафтового пива, который уже в 11-й раз соберет любителей пива в Вильнюсе зимой. Главная цель фестиваля — воспитать разборчивого потребителя пива, который будет развивать свои вкусовые рецепторы, знать меру.

9 февраля с 17.00 до 20.00 ч. в Тиберском сквере (ул. Малуно, 6) пройдет празднество, посвященное встрече тибетского Нового года – Лосар 2024 . В программе: зажжение костров, чай и ледяная скульптура символа этого года — Деревянного дракона.

Вильнюсский район

Культурный центр Неменчине представил выставку работ студентов архитектурного факультета Вильнюсского технического университета: "Культурный ландшафт Неменчине: видение побережья рек Нерис и Неменча"

В своих работах студенты представили идеи того, как прибрежные пространства рек можно было бы открыть и адаптировать к потребностям жителей Неменчине. Выставка будет работать целый месяц. Все подробности здесь.

Каунас

Акция в поддержку приюта для животных "Я - твой голос" состоится в Публичной библиотеке самоуправления Каунасского района по адресу ул. Витауто, 21, Гарлява. Акция пройдет 10 февраля в 12.00 ч.

В преддверии Дня Св. Валентина организаторы предлагают вам подарить немного любви мокроносым и пушистым четвероногим питомцам, которые любят и преданны, как никто на свете.

Подробности здесь.