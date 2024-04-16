Мэрия Вильнюса приглашает жителей столицы выбрать новые названия для улиц Л.Гирос и С.Нерис

"Долгосрочная стратегия столицы — отказаться от пережитков советской идеологии во всех сферах. Город движется вперед, поэтому мы ищем новые личности, имена, которые придали бы смысл самобытности этих мест. К процессу выбора нового названия мы также привлекаем жителей Фабийонишкес – их предложения о том, как должна назваться их улица, чрезвычайно важны", – цитируется в пресс-релизе мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что из предложенных названий Комиссия по исторической памяти Вильнюсского горсовета вместе с местными жителями выберет для каждой улицы по три наиболее подходящих варианта. Затем будет объявлено открытое голосование, в ходе которого жители смогут отдать свой голос за наиболее понравившееся название.