Мэрия Вильнюса предлагает увековечить память погибших в Украине Тумаса и Кведаравичюса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Муниципальный совет столицы одобрил резолюцию, согласно которой Комиссии по исторической памяти предлагается предпринять действия относительно увековечивания в городе Вильнюсе памяти погибших в Украине солдата-добровольца Тадаса Тумаса и кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса.

Перед комиссией во взаимодействии с городской администрацией поставлена ​​задача найти возможные способы увековечивания памяти граждан страны, погибших в Украине. По мнению авторов резолюции, литовским жертвам в Вильнюсе необходимо должным образом отдать дань уважения.

"На мой взгляд, мы могли бы принять политическое решение – изменить название улицы Русу (Русская улица) на имя одного из погибших литовцев – логично было бы назвать ее именем Тадаса Тумаса", - в среду на заседании сказал докладчик по этому вопросу, член фракции консерваторов в Вильнюсском горсовете Ауримас Навис.

Весной 2022 года в украинском городе Мариуполе был убит кинорежиссер, культурный антрополог М. Кведаравичюс.

В конце февраля этого года в Украине также погиб литовский солдат Т. Тумас, 1981 года рождения. Ранее сообщалось также о нескольких раненых в боях литовских солдатах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии