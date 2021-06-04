Мэрия Вильнюса не выдала разрешение на новый "Марш в защиту семей"

Мэр Ремигиюс Шимашюс сказал, что разрешение не выдано, поскольку это "политический фестиваль", а его участники, как показало первое мероприятие, не соблюдают требования карантина.
"Это никакой не протест, и никакое ни конституционное право реализовывать свои политические взгляды, это политический фестиваль. Честно говоря, мы не можем разрешить, чтобы во время карантина, когда сами организаторы ходят без масок и не соблюдают правила, не говоря уже о том, что не обеспечивались требования безопасности, чтобы этот фестиваль продолжался, когда нет, против чего протестовать, и это фальшиво", – сказал мэр Вильнюса в пятницу радиостанции LRT.
По словам Р. Шимашюса, первое разрешение в мае на проведение марша в Парке Вингис было выдано с учетом того, что у мероприятия были явные "элементы протеста", то есть его участники выступали против рассматриваемых в Сейме проектов.
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