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Новый мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас признал, что небольшие зарплаты на госслужбе - это значительная помеха при поиске кандидатов в вице-мэры.
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
© ELTA / Julius Kalinskas

Политик надеется, что в ближайшее время вопрос зарплат госслужащих будет решен.

"И на самом деле в Вильнюсском муниципалитете, не секрет, у нас большая проблема, когда нужно привлечь квалифицированных специалистов на работу, ведь нам приходится конкурировать с бизнесом и с министерствами. Это на самом деле серьезная проблема", – сказал 17 апреля Бенкунскас.

"Я очень надеюсь, застрявший в правительстве и в парламенте вопрос зарплат госслужащих будет решен, парламент сделает свою работу. Но стартуем мы со старой позиции, зарплаты прошлого срока полномочий переходят в новый", – отметил мэр.

Он признал, что небольшие зарплаты - помеха в поисках кандидатов на пост вице-мэров.

"(...) Зарплата тут - это причина, пусть, не главная, но большая, по которой люди отказываются", – продолжил Бенкунскас.

По его сведениям, зарплата вице-мэра без надбавок составляет 1500 евро, а мэра - больше 2000 евро.

"Меня больше заботит не моя зарплата, а вопрос привлечения людей, которые помогли бы осуществить те работы, о которых мы договорились, в которых нуждаются вильнюсцы", – подчеркнул политик.

Экс-мэр Ремигиюс Шимашюс подтеврдил слова Бенкунскаса, заметив, что именно низкие зарплаты вице-мэров мешают привлекать хороших специалистов.

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