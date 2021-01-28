Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Самый актуальный вопрос - вакцина, это мы обсудили с премьер-министром. Я информировал ее, что сейчас в Вильнюсе только отсутствие вакцины препятствует началу массовой вакцинации. Мы знаем об этом. Мы же готовы увеличить масштабы вакцинации в несколько раз. Сейчас вакцинацией занимаются 4 поликлиники", – сказал мэр.

Шимашюс отметил, что в Вильнюсе прививают около 1000 человек в день. Если потребуется, процесс можно ускорить.

"На сегодняшний день мы прививаем 1000 человек в день, в 4 поликлиниках. Пока мы считаем, что это подходящее место. Можно увеличить количество вакцинируемых до 5000 в течение одного-двух дней, а через несколько дней до нескольких тысяч в день", – сказал он.

На вопрос, не планирует ли Вильнюс разместить где-то центр массовой вакцинации, как это сделал Каунас, выделив под такое место здание центральной почты, Шимашюс сказал, что место - не проблема.

"Это не проблема. Места для вакцинации есть. Если потребуются другие, они будут", – сказал мэр.

По его словам, в Вильнюсе нет нужды в центре массовой вакцинации, пока достаточно поликлиник.

"Если решим прививать работников и выпускников школ, то проще приехать прямо в школу и делать там прививки. Мы будем искать разные способы решения вопроса", – сказал Шимашюс, подчеркнув, что сейчас не хватает только вакцины.

Delfi напоминает, что президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе сказал, что ЕК обещала, что до середины лета можно будет привить 70% жителей Литвы, чтобы добиться коллективного иммунитета. Однако есть одна проблема - пока поступает небольшое количество вакцины.