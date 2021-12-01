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30 ноября в Вильнюсе мэр столицы Ремигиюс Шимашюс узаконил отношения со своей возлюбленной Гилмой-Теодорой Гилите.
Remigijus Šimašius ir Gilma Teodora Gilytė
Remigijus Šimašius ir Gilma Teodora Gilytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Летом Шимашюс и Гилите официально сообщили о том, что намерены пожениться, а вчера они зарегистрировали свои отношения", – сказала представитель мэра Русне Марченайте.

Свой брак пара зарегистрировала в ЗАГСе.

Свою возлюбленную, акционера компании Do architecs Гилите мэр Вильнюса официально представил в конце июля 2021 года.

Тогда пара обменялась кольцами, однако позже Шимашюс уточнил, что они еще не зарегистрировали свои отношения официально.

В этом году Шимашюс развелся со своей супругой Агне Матулайте.

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