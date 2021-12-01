"Летом Шимашюс и Гилите официально сообщили о том, что намерены пожениться, а вчера они зарегистрировали свои отношения", – сказала представитель мэра Русне Марченайте.

Свой брак пара зарегистрировала в ЗАГСе.

Свою возлюбленную, акционера компании Do architecs Гилите мэр Вильнюса официально представил в конце июля 2021 года.

Тогда пара обменялась кольцами, однако позже Шимашюс уточнил, что они еще не зарегистрировали свои отношения официально.

В этом году Шимашюс развелся со своей супругой Агне Матулайте.