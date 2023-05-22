Мэр Вильнюса о спиленном дубе: застройщику грозит уголовная ответственность

Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, о планах спилить дуб муниципалитету не сообщали, все было сделано в выходной день, в субботу.

"Могу еще раз подтвердить, что Вильнюсский муниципалитет последовательно с самого начала, как только застройщик обратился в связи с этой территорией, придерживался своей позиции - вековой дуб, по подсчетам ему могло быть около 130 лет, высотой 20 м, должен быть сохранен, включен в проект. Застройщик сначала обращался с разными намеками, потом начались спекуляции на тему того, что у дуба нет перспективы, что он мешает инженерным сетям и т.п.", – сказал в понедельник мэр.

По его словам, в ответ на нынешнюю ситуацию застройщик получит жесткий и бескомпромиссный вердикт.

"Мы оцениваем ситуацию просто: это какие-то 90-ые, когда не считались ни с мнением общества, ни с условиями ответственных ведомств. Думали, что частная собственность, значит, все можно. В данном случае был выбран такой путь - не считаться с законами, со здравым смыслом и моралью, якобы дерево - проблема, спилил дерево, нет проблемы. Проблемы переходят на другой уровень. <...> После таких действий ответ жесткий и бескомпромиссный. Юристы муниципалитета уже заканчивают заявление в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование как минимум по 3 пунктам Уголовного кодекса", – сказал мэр.

"Мы видим нанесенный природе ущерб, самоуправство и нарушение законов, регламентирующих строительство", – уточнил он.

В четверг планируется встреча с Ассоциацией развития недвижимости. На встрече будет решаться вопрос политики штрафов.

"Чтобы с их стороны подобное получило ясную оценку, Вильнюс не место для таких действий. Точно также есть вопрос политики штрафов. Видимо, никакие штрафы не помогут, поэтому мы видим выход в уголовной ответственности. Пока не будет уголовного дела и суды мне примут обвинительные приговоры, невозможно будет противостоять таким беспардонным застройщикам. Политику штрафов пересмотрят.

По предварительным подсчетам, это дерево, по действующему муниципальному порядку, может быть оценено в 130 000 евро. А если брать порядок Министерства охраны окружающей среды, сумма смешная – несколько тысяч евро. Видимо, застройщики, оценив такую политику штрафов, и приняли такое циничное решение: заплатим несколько сот или тысяч евро. Теоретически это позволило бы им очистить участок от деревьев, оборудовать паркинг и все принесло бы большой плюс", – сказал Бенкунскас.

"В таких случаях адекватные штрафы должны начинаться с 0,5 млн. евро, тогда можно будет говорить о превенции таких случаев", – считает мэр.

Он отметил, что объект, который планируют строить на этом участке, еще не получил разрешения на строительство, застройщику это разрешение могут и не дать.

"Объект даже не начали строить. Иными словами – он находится на начальной стадии инициирования. Проектные предложения не утверждены, ведутся дискуссии о застройке участка. Я не представляю, что сейчас должен принести застройщик, чтобы удовлетворить ожидания муниципалитета и общества, что может появиться на этом участке.

По моей субъективной оценке, если принесут план с парком дубов по периметру, тогда дискуссия возможна. В остальных случаях, не представляю, какими могут быть аргументы, чтобы мы утвердили проектные предложения и выдали разрешение на строительство", – сказал мэр.

В понедельник, 22 мая, у здания муниципалитета проходит акция протеста из-за спиленного в субботу в Вильнюсе векового дуба.