Мэр Вильнюса: никаких разрешений на мероприятия 9 мая не будет

Он сказал, что постарается не допустить, чтобы здесь проходили "политические манифестации" в то время, как Россия продолжает вторжение в Украину.

"Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая", - сказал Шимашюс BNS на этой неделе.

9 мая россияне обычно празднуют День победы над нацистской Германией. Западный мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая.

Мэр заверил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этом раз городские власти намерены быть внимательнее.

"То, что есть кладбище, не значит, что на кладбище можно устраивать политический митинг. Очевидно, что это хождение на грани. Я имею в виду митинг, который проходил с участием посла - просто данью памяти это не ограничивалось. Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция - отдельный разговор", - сказал он.

Шимашюс также надеется, что Сейм до этой даты примет решение о запрете на ставшую символом войны России в Украине буквы Z и георгиевской ленты.

Представители самоуправления также информировали BNS, что пока никаких просьб о проведении мероприятий 9 мая не поступало, а на неорганизованное посещение кладбища разрешений не нужно, однако по поводу конкретных решений еще предстоят консультации с правоохраной.

Однако правовые акты самоуправления предусматривают, что если организуется празднование или другое мероприятие, то организаторы должны не позднее, чем за три дня до мероприятия подать уведомление администрации Вильнюсского городского самоуправления.

Это распространяется только на те мероприятия, во время которых не осуществляется коммерческая деятельность, не ограничивается движение транспорта, не организуется концерт и если мероприятие не мешает проведению мероприятий городского или государственного значения.

Между тем, если мероприятие не соответствует этим требованиям, то организаторы должны представить в администрацию Вильнюсского городского самоуправления просьбу не позднее, чем за 20 рабочих дней до мероприятия, в таком случае просьба рассматривается.

"Вильнюсское городское самоуправление рассматривает разные, наиболее подходящие для этого времени решения, прежде всего с учетом контекста российской войны в Украине. Планируются консультации и с правоохраной, и со спецслужбами. Решение будет на ближайшей недели, о нем мы сразу сообщим", - утверждает самоуправление.

Департамент госбезопасности предупредил, что в случае проведения мероприятий 9 мая на воинском кладбище не исключаются, что могут иметь место "провокации или насильственные инциденты".

Эти мероприятия в разных городах Литвы ежегодно организуют российские дипломаты вместе с представителями российских соотечественников.

Во время таких мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими лентами, которые сейчас из-за войны в Украине Сейм Литвы собирается запретить. За их ношение, а также за использование символа российской войны в Украине Z будет грозить административная ответственность.