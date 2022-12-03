Мэр: в Вильнюсе во время забастовки может не ходить четверть общественного транспорта

"В соответствии с худшим сценарием не будет ходить в среднем около четверти общественного транспорта", — сказал Шимашюс на пресс-конференции в пятницу.

Генеральный директор "Вильнюсского общественного транспорта" Дарюс Алекнавичюс сообщил, что намерены бастовать 35% водителей, преимущественно - автобусов.

"Около часа назад мы получили профсоюзные списки работников, планирующих участвовать в забастовке, всего в списке 437 работников, из них 432 - водители автобусов и троллейбусов", - сказал Алекнавичюс.

По его словам, большая часть водителей - водители автобусов, поэтому в понедельник с трудностями столкнутся преимущественно те, кто ездит автобусами, расписание троллейбусов не должно существенно измениться.

Профсоюз ВОТ, объявивший забастовку, требует, чтобы система оплаты труда была включена в обновленный коллективный договор, кроме того, в него должно быть включено повышение зарплат на 10%, но из-за разногласий по деталям администрация ВОТ утвердила новый порядок выплаты зарплат в одностороннем порядке. Больше всего разногласий вызывает скорректированная система надбавок за качество работы — в профсоюзе утверждают, что большая часть надбавок может выплачиваться по принципу симпатий и антипатий.

Генеральный директор ВОТ сообщил, что средняя заработная плата водителей до вычета налогов составляет более 1700 евро, а по новой системе зарплата уже должна составлять 2015 евро, не считая сверхурочных и дней отдыха.

ВОТ обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы. Услуги по перевозке пассажиров предоставляют еще два перевозчика - Transrevis и Kautra, они будут перевозить пассажиров по обычному расписанию.

Предприятие услуг общественного транспорта Susisiekimo paslaugos предупреждает, что движение общественного транспорта будет нарушено, возможны пробки, жителям приносят извинения за неудобства и рекомендуют планировать поездки с запасом времени. Более короткие расстояния рекомендуется преодолевать пешком.