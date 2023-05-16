"Сегодня мы готовы и уже приступили к работам по благоустройству улиц Вильнюса. Эти масштабы будут впечатляющими, это очень серьезный вызов и для жителей, и для города, и для подрядчиков. Запланированные в начале года объемы – утроены. За лето в Вильнюсе методом нанесения сплошного покрытия будет отремонтировано 100 км улиц", – сказал Бенкунскас журналистам во вторник.

"Хотим заранее извиниться перед жителями, горожанами и гостями города, потому что весь Вильнюс до конца сезона будет кипеть и работы будут очень интенсивны, потому что они такие, каких раньше никогда не было", — сказал он, подчеркнув, что завершить сезон планируется примерно в середине октября.

Столичный мэр также заверил, что в задачу 4-летнего политического цикла входит благоустройство 85% всех улиц Вильнюса, чтобы они соответствовали стандарту качества.

"Темпы, которые будут заданы в этом году, будут повышены и в следующем году, и мы надеемся за 4-летний политический цикл добиться того, что 85% всех улиц Вильнюса (а у нас 1100 км заасфальтированных улиц) будут соответствовать стандарту качества, который определяется как хорошее покрытие, которое не нужно ремонтировать или латать несколько лет подряд", — сказал мэр.

Бенкунскас пояснил, что работы по ремонту дорог осуществляются пятью подрядчиками, а график составлен таким образом, что сейчас будут ремонтироваться те улицы, по которым проедут участники саммита НАТО.

По словам консерватора, работы в этом сезоне могут стоить до 40 млн евро.