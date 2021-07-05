Шимашюс заметил, что со временем надо менять этапы вакцинации.

"В условиях пандемии мы живем 1,5 года. Мы прошли много этапов. Вот настало время менять и этап вакцинации. Если в начале вакцинации самым большим вызовом была нехватка вакцины, тогда важно было прививать пожилых людей, к ним даже выезжали на дом, то позже появилось достаточно вакцины. Началась массовая вакцинация, изменилась стратегия. У нас есть Litexpo, где в день прививают по 2000–3000 человек. Однако сейчас мы видим, что в Вильнюсе все желающие привились", – сказал мэр.

Он сказал, что непривившиеся пока откладывают вакцинацию или находят процедуру слишком сложной.

"Естественно, мы должны это учесть. И не только в Litexpo, где ведется конвейерная вакцинация, мы ездим ближе к людям. Это два способа - центр вакцинации на Лукишкской площади и автобус, который ездит по Вильнюсу", – сказал Шимашюс.

По его словам, люди сейчас нехотя регистрируются на вакцинацию в Litexpo, а вот мобильный автобус оправдал себя.

Шимашюс рассказал о самом большом вызове.

"Невысок процесс привитых в группе людей 26–45 лет. (…) Я призываю прививаться этих людей. Если раньше говорилось об опасности для пожилых людей, то штамм "дельта" сильно бьет и по более молодым людям", – сказал мэр.