"Среди крупных городов по данным на 100 000 жителей, мы получаем меньше всего вакцины, даже если брать по статистическому числу жителей. Если рать реальное количество, получается еще меньше, хотя мы прививаем и людей, которые декларировали место жительство в других городах", – сказал мэр.

По его словам, темпы вакцинации в столице хорошие, поэтому остатков вакцины, даже AstraZenecа, практически нет.

"У нас привит больший процент людей старшего возраста, вакцина у нас не залеживается", - заметил мэр.

По этой причине, по словам мэра, город сталкивается с проблемой вакцинации коллективов компаний, если в них больше 100 работников.

"Когда министр заявил, что могут прививать работников крупных компаний, если остается вакцина, но это не для Вильнюса, у нас нет остатков. Мы столкнулись с новым вызовом - компании обращаются, а у нас нет запасов вакцины", – сказал он.

Мэр заметил, что люди стали активнее после того, как получили возможность самостоятельно регистрироваться на прививку.

"Пока людей регистрировали, приходило меньше половины, а когда дали возможность регистрироваться самостоятельно, приходят 96,5%, а пенсионеров 99,1%. Эти данные впечатляют", – сказал Шимашюс.

Он считает, что порядок вакцинации должен быть более гибким – над снижать возрастную планку, можно предложить вакцинацию работников сектора обслуживания.

"Мы хотим получить больше прав на продвижение вперед. <…> Что я сам все время предлагаю, так это снижать возрастную планку. Я рад, что министерство это отчасти услышало, что начали прививать полицейских. Я знаю, что в некоторых муниципалитетах это втихую делали и раньше, поскольку не хотели прививаться люди с хроническими заболеваниями, даже не составлялись списки таких людей", – сказал Шимашюс.

За неделю в Вильнюсе привили 5745 человек, а с понедельника могут регистрироваться люди с 55 лет и старше.

По словам главы администрации Вильнюсского муниципалитета Лины Коризнене, больше половины ковидных пациентов вильнюсских больных - люди младше 65 лет.