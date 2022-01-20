Мэр столицы Литвы: здание "Дома Москвы" в центре Вильнюса снесут

"Дом Москвы демонтируют. (…) Если кто-то спросит, почему сносят практически достроенное здание – его построили выше, чем было разрешено, это недопустимо, с архитектурной точки зрения - это инородное тело, с функциональной - недостроенное и нерациональное", – писал в фейсбуке глава города.

Осенью 2021 г. Главный административный суд Литвы отклонил жалобу строителя "Московского центра культуры и бизнеса - Дома Москвы" на то, что ему не выдали разрешение на строительство. Это постановление обжалованию не подлежит.

"Это здания я получил "в наследство", когда в 2015 г. пришел на пост мэра. И с архитектурной, и с геополитической точки зрения это чужеродное тело в центре Вильнюса, да и построено оно, как выяснилось с нарушением выданного разрешения", – сказал мэр.

"Сейчас только вопрос времени, когда Национальная земельная служба формально упразднит соглашение об использовании земли (надеюсь, времени много не потребуется), а Государственная инспекция по строительству и планированию территорий начнет процесс сноса (только она по закону может это сделать– мы тоже уже обратились)", – прибавил он.

По словам Шимашюса, муниципалитет планирует провести альтернативную оценку дальнейшего использования этого участка.

"Ясно одно – место напротив башни Гедиминаса не достанется машине пропаганды. Участок вернется Литве, а кирпичи может забрать Москва", – писал мэр.

Он также сказал, что приглашает россиян, которые хотят демократии, в Литву и в Вильнюс.



Муниципалитет не выдал разрешение на строительство "Дома Москвы", поскольку ДГБ представил информацию о том, что функция этого проекта представляет угрозу безопасности страны. В 2018 г. Шимашюс сказал, что "этот объект - оружие кремлевской пропаганды, он представляет угрозу нацбезопасности Литвы".



Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе родилась в июле 2004 г., когда по случаю 750-летия коронации Миндаугаса Вильнюс посетил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

Сообщалось, что этот дом станет центром культурного и бизнес-сотрудничества, поможет создать и развивать добрососедские отношения между Москвой и Вильнюсом.