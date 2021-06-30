Решение о продаже мэру квартиры площадью 23 кв. м в Прейле принял горсовет. Квартиру Ясайтис арендовал с 1997 года у дирекции Национального парка Куршской косы, когда работал в лесничестве.
В 2019 г. квартиру перенял Имущественный банк и планировал ее продать, однако потом квартиру передали Нерингскому муниципалитету, чтобы тот использовал ее для оказания помощи жителям в вопросе жилья.
В мае 2021 года Ясайтис обратился в горсовет с просьбой о покупке квартиры. Центр регистра оценил 1 кв. метр этой квартиры больше чем в 2800 евро. По подсчетам Kauno diena, сейчас жилье в Неринге продают по более высоким ценам.
При обсуждении этого вопроса в горсовете представитель правительства Дайва Керекеш обратила внимание членов горсовета на то, что в муниципалитете есть список людей, которые стоят в очереди на получение социального жилья, поэтому важно обеспечить им такое право.
По словам Ясайтиса, муниципалитет намерен решать проблему социального жилья путем строительства новых домов.
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