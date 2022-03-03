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Мэр литовской Клайпеды Витаутас Грубляускас обратился к русскоговорящим жителям города со словами поддержки на их родном языке.
Мэр Клайпеды: выражаю твердую поддержку русскоязычному сообществу города
© DELFI / Orestas Gurevičius

Обращение мэра Витаутаса Грубляускаса:

Призываю, и прошу — давайте все вместе глубоко вдохнем свежего воздуха, выдохнем и задумаемся...

Хотели бы вы, чтобы вашему ребенку говорили унизительные слова, ранящие не уши, а душу и сердце?! Поэтому ясно и твердо скажите своим детям — поступайте так, как вы хотите, чтобы обращались и общались с вами.

Хотели бы вы, чтобы кто-то публично вас оскорблял за то, что вы говорите на вашем родном языке, или на том, на чем говорили ваши родители? Кому это приятно, ведь это больно и обидно.

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Разве вам не было бы больно, если бы вы знали, что ни вашего ребенка, ни вас не защитили и не оберегли, а окружающие ещё и равнодушно на все смотрели и молча хихикали? Конечно, это было бы очень печально и обидно, поэтому не поддавайтесь на грубые ловушки пропаганды и лжи, оценивайте все, что происходит сегодня в мире, ясной головой, своим разумом и сердцем.

Ведь так легко (а может быть, даже удобно?) попасться на удочку лжи и дезинформации, столь ловко и коварно преподносимой «фабриками» троллей, так что будем уважать тех, кто не поддается этому, а особенно людей русскоязычной общины.

Я искренне считаю, что самой большой ошибкой является осуждение человека (а особенно ребенка!!!) за то, что он говорит на своем языке, уважает и лелеет свои традиции и культуру, обычаи и историю своего народа и страны.

Но еще большей ошибкой было бы поощрять тех, кто издевается и получает удовольствие от того, что издеваются и другие.

Если такую ситуацию вам трудно представить, то подумайте о своей маме, жене, дочери, подруге – разве вы бы позволили и терпели бы унижение достоинства и оскорбительное обращение с вашими близкими? А если бы унижали вашего отца, мужа, сына, друга или даже знакомого, смогли ли вы пройти мимо или просто ловко «избежать» такого противостояния с проявлениями зла? Я уверен, что вы бы не остались равнодушными, если считаете себя порядочными людьми.

Я уважаю каждого, сегодня мы говорим о клайпедчанах — если вы уважаете мою Родину, мой (а также свой) город, мой язык, мои ценности — только тогда уважение может быть настоящим и взаимным.

Наш город — есть и будет таким, какими мы есть и будем. Не будем забывать, что наша сила в том, чтобы не поддаваться своей слабости...

Хочу подчеркнуть, что неважно, на каком языке ты говоришь, но уважай того, кто говорит на другом языке.

Хочу еще раз выразить свои искренние и твердые слова уважения и поддержки русскоязычному сообществу, безоговорочно осуждая тех «псевдо» и "ультра" патриотов, которые позволяют оскорблять других по тому или иному поводу или без повода!

Мы граждане этой страны, мы граждане этого города, поэтому мы должны уважать и защищать общие для всех нас базовые ценности, и никто другой не сделает это за нас.

Думай, прежде чем сказать, думай, прежде чем действовать, и всегда думай – хотел бы я себе того же? Тогда вы получите верный ответ.

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