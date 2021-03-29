Мэр Клайпеды обратился к жителям на русском языке: пригласил привиться учителей и выпускников школ вне очереди

В Клайпеде появились излишки вакцины AstraZeneca, поэтому власти выступили с инициативой: пригласили учителей и абитуриентов получить первую дозу прививки вне очереди. Подчеркивается, что общий процесс вакцинирования не нарушен – в городе по-прежнему прививают целевые группы населения, руководствуясь планом Минздрава.
"Возможность срочной вакцинации для всех жителей города Клайпеды, работающих в образовательных учреждениях, и учеников обучающихся в выпускном классе программы среднего образования – абитуриентов. Самоуправление города Клайпеды приглашает получить вакцину AstraZeneca без очереди и предварительной регистрации. Вакцинация будет проходить в Центре вакцинации на проспекте Тайкос 76, то есть в Клайпедской городской поликлинике, 29 марта и 30 марта с 14 до 20 часов.
Если вы решили сделать прививку данной вакциной, вам необходимо явиться в поликлинику в указанное время и представить документы, подтверждающие соответствие данной группе приоритетов – иметь справку сотрудника учебного заведения или справку, подписанную руководителем учебного заведения или ученический билет. Электронный сертификат также действителен. Приглашаем воспользоваться этой возможностью, чтобы благополучно вернуться в школу и спокойно встретить предстоящие выпускные экзамены", - говорится в сообщении, опубликованном на русскоязычной страничке мэра в Facebook.
По новейшим данным Департамента статистики, в Клайпеде хотя бы одну дозу вакцины получили 11,14 проц. всего населения.
За минувшие сутки в городе было выявлено 16 зараженных коронавирусом, один человек скончался. В настоящий момент COVID-19 в Клайпеде официально болеют 405 человек. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тысяч человек за две недели) составляет 287,2. Для сравнения: в среднем по Литве – 305,4.
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