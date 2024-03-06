Мэр Друскининкай намерен запретить движение мотоциклов на курорте

"Уважаемая община мотоциклистов, первые выходные весны порадовали хорошей погодой – я понимаю, что вы хотели открыть сезон. Но в эти выходные мы получили очень много жалоб как от горожан, так и от гостей курорта на шум и нарушение ПДД. Друскининкай никогда не принимал жесткие меры и запреты, я сам против них, ведь человек - думающее существо, отвечающее за свое поведение и его последствия. Но если и впредь мы будем наблюдать ездящие на большой скорости мотоциклы, которые намеренно поднимают сильный шум, нарушения ПДД – будем вынуждены запретить поездки на мотоциклах в городе. Я верю, что этого не хотите ни вы, ни мы. Поэтому прошу вести себя ответственно и сознательно, чтобы все могли радоваться городу. Прошу вас поделиться моим обращением в группах для мотоциклистов, в закрытых группах, чтобы оценили ситуацию у сделали выводы", – писал мэр.