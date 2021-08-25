Мэр: 14 афганских семей прибыли в Расейняйский район

По словам мэра, все ведомства готовы к прибытию афганцев и заранее подготовили всё необходимое.
"Спасибо жителям Расейняй, которые с прибытием первой семьи обращались ко мне напрямую и через других людей и предлагали свою помощь продуктами, средствами гигиены и т.п. В случае необходимости, этот ваш вклад будет очень важным. Также спасибо всем жителям Расейняйского края, которые не остались равнодушными к бегущим от жестокости талибов афганцам. Наша поддержка очень важна для этих людей", - написал в фейсбуке А. Баутронис.
Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.
В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет польских авиалиний, на котором в Литву прилетели семьи 14 переводчиков, в общей сложности – 50 человек.
В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.
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