Меняется порядок движения под Тракайским виадуком

В ближайшее время движение под Тракайским виадуком будет ограничено, машины направят в объезд. Движение в объезд будет проходить по одной полосе в каждую сторону. Потоки, движущиеся в разных направлениях, в целях безопасности разделят бортиками.
Об изменениях водителей информируют информационными знаками, можно найти информацию на сайте Via Lietuva www.eismoinfo.lt. Водителям, которые едут в Тракай или из Тракай в Вильнюс, рекомендуется пользоваться другими маршрутами, например, по магистральной дороге Вильнюс–Каунас–Клайпеда и потом через Григишкес или до поворота на Рикантай, можно ехать и по старой дороге в сторону Лендвариса с Вильнюсской южной объездной дороги.
Во время капитального ремонта виадука разберут старые конструкции (перекрытия и опоры), заменят несущие конструкции новыми, установят новые перила и ограждения, оборудуют пространство рядом с виадуком и проведут другие важные работы.
Напомним, что в апреле этого года завершили корректировку проекта, сделали дополнительные закупки, поэтому Via Lietuva подписала договор с ЗАО Tilsta на сумму – 1,2 млн. евро с НДС.
Ремонт виадука начинали год назад, однако во время работ выяснилось, что состояние виадука плохое, он нуждается в капитальном ремонте.
Схему объезда можно найти здесь.