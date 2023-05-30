До сих пор тем, кто поворачивал направо, на проспект Лайсвес к Дому печати, надо было пропускать пешеходов, это мешало тем, кто ехал прямо. Поэтому после введения изменений, те, кто едет прямо в сторону ул. Ажуолино, смогут ехать без простоев.
Правда, для тех, кто поворачивает направо, установили дополнительную секцию, чтобы поворот был максимально безопасным. Это решение должно снизить до минимума несчастные случаи, одни поворачивающие направо смогут ехать по сектору, а другие – на обычный зеленый, пропуская пешеходов. Те, кто поворачивает налево, в сторону Пашилайчай, едут в одной полосе с теми, кто едет прямо.
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