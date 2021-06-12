Меньше браков - ниже рождаемость: перемены заметны и в деревнях

Однако профессор Кафедры социологии университета им. Витаутаса Великого Аушра Маслаускайте уверяет, что это естественный процесс. Обычно 27-28% детей в год рождаются вне брака.

В прошлом году, заметила Маслаускайте, рождаемость была на 10% ниже, поэтому нет ничего странного в том, что вне брака родилось меньше младенцев.

Специалист отметила, что сейчас больше семей в сельской местности рожает детей вне брака, это ломает стереотипы о сельской традиционной семье.

В прошлом году из 6800 внебрачных детей 2400 родились в деревнях, в 2019 г. в селе родилось 2700 внебрачных детей.

По словам Маслаускайте, это можно объяснить по-разному.

"В современном обществе люди склонны вступать в брак, когда уже немало времени пожили вместе, когда у них появились более стабильные доходы, работа, жилье. Видимо, в сельской местности намного сложнее добиться всего этого и удается не всем", - предположила профессор.

Кроме того, по ее словам, женщины не выходят замуж за отцов своих детей, пока не найдут надежного партнера.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано меньше браков, чем в позапрошлом: поженились 15 300 пар (на 4200 меньше, чем в 2019 г).

По словам Маслаускайте, меньше браков - ниже рождаемость, эти вещи взаимосвязаны.

"Несмотря на то, что отношение к браку в обществе меняется, мы все же остаемся обществом, в котором брак важная составляющая для рождения детей", - заметила профессор.

Сожительство в Литве появилось не так давно - лет 20 назад. По данным исследований, в течение двух лет в брак вступают 65-70% таких пар.

Что касается снижения рождаемости в прошлом году, то, по словам Маслаускайте, это наблюдалось не только в Литве: "О снижении рождаемости во время пандемии сообщали и другие страны. Это последствие неопределенности, которая появляется в кризисные периоды. Когда в жизни много неясностей, люди склонные откладывать рождение детей. Особенно это касается молодых пар, у которых ест время".

По данным статистики, в Литве 1,190 млн. жителей никогда не вступали в брак. Это 636 000 мужчин и 554 000 женщин. В прошлом году в Литве было 248 400 разведенных жителей, 162 000 из них - женщины.