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"Наши посетители, к сожалению, уже не увидят талисман зверинца – медведя Тимофея", - сказано на странице Государственного лесничества в фейсбуке.
Медведь жил в просторном вольере, за ним хорошо ухаживали, его любили. В последнее время мишка много болел. Он дожил до преклонного возраста. Если сравнивать с человеческим возрастом, Тимофею было 100 лет.
Бурые медведи на воле живут до 30 лет (в среднем 25), а в неволе - до 47 лет.
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