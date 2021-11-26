Медведь жил в просторном вольере, за ним хорошо ухаживали, его любили. В последнее время мишка много болел. Он дожил до преклонного возраста. Если сравнивать с человеческим возрастом, Тимофею было 100 лет.

Бурые медведи на воле живут до 30 лет (в среднем 25), а в неволе - до 47 лет.