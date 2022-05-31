Медсестре из Висагинаса предъявлены серьезные обвинения: вину признает лишь отчасти

Обвиняемая и ее адвокат просили сделать заседания закрытыми. Они сказали, что присутствие журналистов влияет на обвиняемую, она начинает нервничать, кроме того, если история будет предана огласке, то обвиняемую могут попросить уйти с нынешней работы.
Прокурор не поддержал эту просьбу обвиняемой и ее адвоката.
Суд также не удовлетворил эту просьбу.
"В данном случае нет установленных законом оснований для рассмотрения дела наз закрытых заседаниях. Кроме того, у общества есть право знать о происходящих в суде процессах. Если в будущем появятся серьезные причины медицинского или психологического характера, тогда этот вопрос рассмотрят повторно", – заметил судья Валдас Цесюнас.
Суд начал рассмотрение доказательств. Прокурор зачитал обвинительный акт.
Согласно обвинительному акту, С.Х. в 2020–2021 гг., пользуясь своим служебным положением и связями, а также возможным влиянием на врачей Висагинской больницы, вероятно, договорилась о взятке в размере 600 евро за то, чтобы знакомой матери С.Х. установили спецпотребности.
Кроме того, она, вероятно, подделала документы – рецепты и воспользовалась ими, а также располагала большим количеством психотропных веществ – бромазепама, лоразепама и диазепама - с целью их распространения.
Предполагается, что С.Х. использовала не менее 30 фальсифицированных рецептов, а лекарства распространяла среди своих знакомых. Обвиняемая признала свою вину лишь частично.
Она частично признала свою вину в подделке рецептов и их использовании, однако отрицала факт распространения, она также отрицает обвинения во взятке и торговле влиянием.
Обвиняемая согласилась дать показания после того, как выслушает показания всех свидетелей.
Опрос свидетелей начнется на следующем заседании суда – 10 августа. Поскольку 8 из 10 свидетелей живут в Висагинасе и Зарасай, следующее заседание состоится в Висагинском суде.
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