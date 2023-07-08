Меценат из Литвы в военном Киеве: "Мы верили в нашу независимость"

Его отец погиб в марте 1943 года в битве за Орел, его родной старший брат Авраам был убит под Кенигсбергом в 1945 году. Якову повезло - он был несколько раз ранен, снова отправлялся воевать, был стрелком, разведчиком, но выжил и вернулся в родной городок Плунге, где почти все его родные, друзья и знакомые были расстреляны нацистами как евреи летом 1941 года. Во время Второй мировой войны миллионы людей оказались между жерновами двух кровавых режимов – Сталина и Гитлера . Шесть миллионов евреев отдали жизнь.

23 августа 1939 между нацистской Германией и тоталитарным Советским Союзом был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Европу на две части - гитлеровскую и сталинскую. Этот документ определил не только начало самой кровавой в истории Второй мировой войны, но и судьбу миллионов погибших в ней людей. Когда Советы летом 1940 года захватили Литву, они сразу же начали депортировать местное население. Так столяр из городка Плунге Яков Бунк (Яковас Бунка) вместе со своей семьей оказался в Западной Сибири. Именно оттуда он с отцом и братьями в январе 1942 года попал в Красную армию, а затем на фронт Второй мировой.

Вот именно эти головы Моисея Даумантас привез в военный Киев , где организаторы выставки - украинский художник Матвей Вайсберг и Роза Тапанова соединили серию работ Матвея Вайсберга “Тонкая Красная Линия” вместе со “Странствиями Моисея” в том самом месте в Бабьем Яре, куда 1 марта 2022 года прилетела российская ракета и убила пятерых взрослых и одного ребенка. На стенах и потолке выставочного зала - следы пожара после прилета, на газоне рядом - памятная табличка об убитых современными нацистами украинцах, чуть дальше - расстрельное поле и мемориал погибшим в Бабьем Яру.

В память погибших Яков Бунка начал делать из дерева мемориальные фигуры над местами расстрелов евреев - так был создан мемориал в Каушенае и еще в десяти местах в Литве, он воплощал еврейские образы в традиционной литовской резьбе по дереву. Его Моисей на вершине холма над озером Плателяй простоял почти 40 лет – но дерево быстро разрушается: скульптура сгнила, невредимым осталась только голова пророка. А затем, ориентируясь на фотографии и пропорции фрагмента, скульптор Антанас Вашкис вырезал копию Моисея, а Даумантас Тодесас сделал несколько уменьшенных копий головы пророка и отдал разным художникам, чтобы те расписали работы и тем самым выразили свое отношение к тем, кто не смирился быть рабами и погиб за свободу.

- Моя - позволяет. Я всю жизнь работал, зарабатывал и теперь могу заниматься любимым делом. Я был директором завода, руководил департаментом, а с 1989-го года я ушел в приватный бизнес и работал там до 2009 года. Я ушел из госструктур за два года до нашей независимости - тогда у меня появилось абсолютно четкое убеждение, что то, что я делал - было абсолютно не нужно. Жалко, поздно это заметил - что страна катится в тартарары. Это такое ощущение - ты идешь по лестнице вверх, а лестница падает вниз, то кажется, что ты по ступеням идешь вверх.

- Я общественник и по характеру гуманитарий, хотя всю жизнь работал менеджером. И сейчас моя активная позиция не исчезла - я занимаюсь проектами, которые гложут мою душу и освобождают от обязанностей по дому (улыбается). Да, хотя я уже 15 лет на пенсии - и занимаюсь тем, чем хочу и всю жизнь мечтал - гуманитарными проектами.

Нам удалось поговорить с Даумантасом - об общей истории и памяти о расстрелянных евреях, о схожести двух войн - Второй мировой и сегодняшней российско-украинской, о том, как Литва и Украина вырвались из пут советской империи и какие есть перспективы преодоления этого зла сейчас.

- Нет, гораздо раньше. Я начинал с создания спортивного еврейского клуба “Маккаби” в Литве (Маккаби - это международная еврейская спортивная организация, названная в память исторического героя еврейского народа Иехуды Маккавея, - Ред.) Это был 1988 год. Все еще говорили о “коммунизме с человеческим лицом”, а мы уже понимали, что это лицо - по сути дела задница, чтоб не сказать грубее. Собрали компанию из пяти человек, проработали все документы, и 8 января 1989 года мы воссоздали литовский клуб “Маккаби”. И тогда же мы поехали в Израиль - делегация более 50 человек, с нами взяли ансамбль “Файрлах” народной музыки и танцев - так мы помогали литовскому олимпийскому движению прорубить путь в мир. А они сделали нам советские флаги, подготовили советскую музыку, - представляешь?

- Да, так и было. Мы начинали с проектов по сельскому хозяйству - продавали технологии, я торговал сахаром. Для того, чтобы что-то создавать - надо иметь деньги. Чтобы продвигать технологии - нужен начальный капитал. Тогда были осколки Советского Союза, границы общие, паспорта еще были общие, я мог поднять задницу и очутиться в любой точке бывшей одной шестой, я торговал сахаром, торговал техникой, чтоб заработать. Да, это “купи-продай”, но начальный капитал мы заработали честно и вложили в технологии - ни одежду себе не покупали, ни путешествовали. Когда хочешь заработать - надо рассматривать все варианты - важно и не опоздать, и не поспешить - ты бываешь ледоколом, прорубаешь путь, устаешь, а тут оказывается, что рядом кто-то плывет гораздо быстрее. А я романтик, это всегда мешает жить (смеется).

- Нет, мы показали, что мы - и евреи, и литовцы. Вопрос национальности очень сложный. Я всегда говорю, что есть понятие нации, а не национальности. Я представитель литовской нации, в которую входят все национальности и все вероисповедания.

- Мы ехали по другой линии. Это было не связано с государством СССР . Когда нам дали эти красные флаги, мы отказались идти на общем параде. Тогда договорились, что идем под двумя - литовским и советским. И по традиции, на “Маккаби” все страны идут по алфавиту, а последней парад замыкает команда Израиля - страна-организатора. И все ждут когда пойдет L - Литва, а нас нету. А мы вышли в конце - перед Израилем. И стадион взорвался - так нас приняли. Я сейчас заплачу (пауза).

Это ждет вас, украинцев. Эта страшная война делает вас нацией. Это был наш первый выход - мы заявили, что литовцы есть нация. А уже в декабре я получил приглашение на Всемирный конгресс юристов-евреев, моя жена была судьей, я пошел к министру юстиции Пранасу Курису- и мы все поехали на этот конгресс. И тогда, в 1989-м, наш министр юстиции, профессор, академик, светлый человек с высокой трибуны в Иерусалиме говорил, что “Литва без независимости - это Литва без будущего”. А это было за два года до независимости. После этого мы возвращались и он мне говорит: “А мы сейчас узнаем - есть ли в Литве антисемитизм”. Я спрашиваю: “Как?” А он: “Вот если меня сейчас уволят - значит есть”. Не уволили, он стал министром и в независимой Литве. Мы до сих пор дружим, он старше меня на 10 лет.

- Литва первой вышла из СССР. Это ощущение, что Литва будет свободной и без Советского Союза - оно было сильным?