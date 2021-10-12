Максимум с конца августа: на границе Литвы с Беларусью развернули 121 мигранта

Это крупнейшее число с 25 августа, когда развернули 155 мигрантов.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
В воскресенье в Литву в недопустимых местах пытались попасть 39 мигрантов, в субботу – 56, в пятницу - 47, в четверг – один, в среду – 61, во вторник – 28.
В понедельник вечером на белорусской стороне, у Друскининкского самоуправления, были выпущены три сигнальные ракеты, а у Лаздийского района были слышны 5 выстрелов. В понедельник в Друскининкском самоуправлении были слышны и артиллерийские выстрелы, есть предположение, что в соседней стране продолжаются стрельбы на полигоне в Гоже.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
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